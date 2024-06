Spiagge in Toscana, ecco dove il mare è più bello. Cinque Vele di Legambiente: le località premiate

Firenze, 21 giugno 2024 – Sono cinque le spiagge toscane premiate con le con le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, in occasione della presentazione della guida "Il Mare più bello 2024". Cinque comuni turistici a cui si aggiunge anche una località lacustre, con la Maremma a recitare la parte del leone.

A livello nazionale, guida la top five del 2024 la cittadina di Pollica (Salerno), con le frazioni Acciaroli e Pioppi, nel Cilento campano. Al secondo posto il comune di Nardò, in provincia di Lecce, nel comprensorio pugliese dell'Alto Salento Ionico, seguito da Baunei, in provincia di Nuoro, sulla costa orientale sarda. Quarto posto per la località Domus De Maria sul Litorale di Chia, sempre in Sardegna. Al quinto posto troviamo invece la prima località toscana: Legambiente assegna infatti le Cinque Vele a Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma.

Ed è proprio a livello regionale che la Toscana emerge. La nostra regione è seconda soltanto alla Sardegna, che si conferma di gran lunga quella con più comuni premiati con le Cinque Vele: accanto a Baunei (Nu) e a Domus de Maria (Sud Sardegna) figurano, infatti, anche i comuni di Cabras (Oristano), Santa Teresa di Gallura (Sassari), San Teodoro (Sassari) Posada (Nuoro), Bosa (Oristano). In Toscana, oltre a Castiglione della Pescaia troviamo i comuni di Capraia Isola (Livorno), Isola del Giglio (Grosseto), Capalbio (Grosseto) e Marina di Grosseto (Grosseto).

Per quanto riguarda invece le località lacustri, Maremma ancora protagonista grazie al Lago dell’Accesa, nel territorio di Massa Marittima, terzo in Italia dopo il comune di Molveno (Trento), sul lago omonimo, e ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), sul lago di Monticolo.

Le Vele - da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) - sono il riconoscimento che viene assegnato ai comuni più meritevoli da Legambiente. Un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere lungo la nostra penisola.