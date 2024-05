Schiaffo sul mare. Toscana declassata: fuori dal podio della Bandiera Blu

Pisa, 15 maggio 2024 – La Toscana finisce fuori dal podio delle Bandiere Blu. Uno smacco al salato sapore di beffa perché l’isola d’Elba perde l’ultimo vessillo rimanendo così incredibilmente all’asciutto. Marciana Marina, set d’eccellenza anche della nota serie tv ‘I delitti del Bar Lume’, saluta la bandiera blu, stesso colore peraltro del mare cristallino nella quale si specchia. La Toscana così conta "soltanto" 18 eccellenze all’attivo per il 2024, quanto basta per uscire da un podio che deteneva con buona costanza da una decina d’anni. La Liguria conferma il primato, mentre la nostra costa viene sopravanzata da Puglia, Campania e Calabria (bronzo a pari merito) e Marche.

A dire la verità il riconoscimento annuale assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località che si distinguono per la qualità delle acque e dei servizi non boccia in toto il litorale toscano, anzi. Eccezion fatta per Marciana Marina, tutte le altre spiagge nei comuni toscani mantengono l’ambito riconoscimento internazionale. La costa livornese è dunque la più premiata del Granducato con sette bandiere blu pronte a sventolare: Livorno-Quercianella; Rosignano Marittimo-Castiglioncello-Vada-La Mazzanta; Marina di Cecina; Marina di Bibbona; Castagneto Carducci; San Vincenzo e Piombino, inteso come parco naturale della Sterpaia. Segue la provincia di Grosseto col litorale di Follonica; Castiglion della Pescaia con tutte le sue zone limitrofe; Marina di Grosseto e Principina quindi l’area di Orbetello. Si conferma luogo di punta per qualità e servizi anche la Versilia che alza quattro stendardi: Forte dei Marmi; Pietrasanta - La Versiliana quindi Lido di Camaiore e Viareggio (ponente-levante) con Torre del Lago Puccini. Il litorale pisano fa en plein da Marina di Pisa passando per Tirrenia e Calambrone. Bandiera blu anche per Marina di Carrara e Marina di Massa.

Attenzione, però, perché il programma "Bandiera blu" non valuta soltanto la bellezza del mare in quanto tale. Come a dire, non basta un’acqua stupenda, una spiaggia da sogno per foto Instagram per ottenere il riconoscimento. E’ necessario che tutto ciò sia integrato con servizi adeguati quali – ad esempio – la tutela dei bagnanti in termini di sicurezza, l’accesso per persone con disabilità o l’equipaggiamento di primo soccorso. Al netto di tutto ciò, bandiera blu o meno, un tuffo all’Elba resta comunque... consigliato.