Quali sono le località che perdono la Bandiera Blu in Toscana e nello Spezzino

Firenze, 14 maggio 2024 – Sono due le località che nel 2024 perderanno la bandiera blu in Toscana e Liguria. Sono Marciana Marina, comune della zona sud dell’Isola d’Elba e Ameglia, nello spezzino.

Bandiere blu, la situazione a livello italiano

La bandiera blu: la Toscana e la Liguria perdono una località a testa

Queste due località non sono state riconfermate, secondo l’elenco diramato nella giornata del 14 maggio. Per quanto riguarda la Toscana, scende dunque a 18 bandiere blu sulla sua costa e non è sul podio delle regioni con più vessilli. Prima, nonostante la perdita di Ameglia, resta comunque la Liguria con 34 località.

Nonostante le due località perse da Toscana e Liguria, le bandiere blu hanno un aumento. "Anche quest'anno registriamo un incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ben 236 con 14 nuovi ingressi", ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia: "Aumenta il numero, ma a crescere è soprattutto la sensibilità e la consapevolezza dei cittadini, ai quali va il merito di questo riconoscimento. Ogni amministrazione Bandiera Blu sa bene che una gestione virtuosa del territorio passa necessariamente anche dalla formazione e dal coinvolgimento dei singoli, delle scuole, delle associazioni, delle attività locali, di tutti gli operatori”.