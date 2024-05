Bandiera blu. È confermata per il 34° anno

È arrivata puntuale questa mattina la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2024, rilasciata ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE), che premia le spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino.

La Conferenza ufficiale di presentazione delle Bandiere Blu 2024 si svolgerà a Roma il prossimo 14 maggio.

Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale anche perché Forte dei Marmi è uno dei Comuni più longevi di Italia ad aver ottenuto ininterrottamente, dal 1990 in poi, questo ambito riconoscimento.

Il vessillo blu conferma anche la particolare attenzione data alle politiche ambientali, dai servizi offerti sulla spiaggia ai turisti, alla corretta raccolta differenziata, la depurazione delle acque, l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile, alla buona qualità delle acque di balneazione.

Pertanto, per una scelta di vacanza consapevole, le spiagge Bandiera Blu rappresentano una scelta ideale per coloro che desiderano trascorrere vacanze al mare sostenibili e rispettose dell’ambiente. Con standard elevati di qualità dell’acqua, gestione ambientale responsabile, educazione ambientale e servizi di qualità, queste spiagge offrono un’esperienza balneare unica e consapevole, che permette ai visitatori di godere della bellezza del mare in modo sostenibile e responsabile.