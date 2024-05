Le migliori spiagge in Toscana. Bandiere Blu 2024, ecco le località premiate

Firenze, 14 maggio 2024 – La Toscana, che negli ultimi dieci anni si era classificata seconda o terza per le sue spiagge, perde il podio delle Bandiere Blu. Il comune toscano non riconfermato è quello di Marciana Marina, insieme ad Ameglia, Taggia e Margherita di Savoia in Liguria. Le Bandiere Blu 2024 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education, Fee, ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici. La Toscana quindi mantiene 18 delle 19 spiagge premiate nella passata edizione.

Le Bandiere Blu 2024 in Toscana

Questo l'elenco completo delle spiagge toscane Bandiere Blu

Massa-Carrara

Carrara - Marina di Carrara Centro Massa - Marina di Massa

Lucca

Forte dei Marmi - Litorale

Pietrasanta - La Versiliana, Tonfano/ Focette

Camaiore - Lido di Camaiore

Viareggio - Ponente/Levante, Torre del Lago Puccini

Pisa

Pisa - Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

Livorno

Livorno - Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma

Rosignano Marittimo - Castiglioncello, Vada, La Mazzanta

Cecina - Le Gorette, Marina di Cecina

Bibbona - Marina di Bibbona centro-sud

Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

San Vincenzo - Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze

Piombino - Parco Naturale della Sterpaia

Grosseto

Follonica - Litorale

Castiglione della Pescaia - Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente

Grosseto - Marina di Grosseto, Principina a mare

Orbetello - Fertilia, Puntata, Osa - Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata

I criteri di assegnazione

Le 485 spiagge delle località italiane che hanno ottenuto il riconoscimento corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Hanno ottenuto la Bandiera Blu le località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi quattro anni, come stabilito dai risultati delle analisi che le Arpa, cioè le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, hanno effettuato nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute.Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.