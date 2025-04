Si aggira in duomo durante la messa, arrivano tre poliziotti

GROSSETO Una messa della domenica delle Palme un po’ movimentata quella di ieri in duomo, alle 11. Una chiesa gremita e un uomo con felpa e cappuccio tirato sulla testa che passeggiava da una zona all’altra della cattedrale, senza fare niente di particolare, ma probabilmente disturbando qualcuno, anche solo con il continuo passeggiare. Tanto che a un certo punto in chiesa sono arrivati tre poliziotti, i quali con discrezione si sono avvicinati all’uomo. Qualche breve scambio di parole e poi tutti e quattro sono usciti dal duomo. Situazione che non ha creato più di tanto scompiglio, ma che sicuramente non è passata inosservata ai molti fedeli che stavano assistendo alla celebrazione della domenica delle Palme. Al termine della messa, fuori, in piazza ancora i poliziotti insieme all’uomo prelevato in chiesa.