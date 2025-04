Servizi alle famiglie. Centro estivo, sondaggio

Nell’area dell’ex Aeronautica di Porto Santo Stefano si terrà un centro estivo. Il Comune ha avviato un sondaggio tra i genitori per l’attivazione del servizio per la stagione 2025, che si potrà svolgere all’interno del territorio che, da qualche tempo, è oggetto di rivalutazioni da parte dell’amministrazione. L’ente ha pubblicato un sondaggio tra i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria di Monte Argentario in previsione dell’organizzazione del "Centro estivo 2025".

L’Amministrazione comunale sta valutando, laddove si concretizzino le condizioni, l’opportunità di avviare un centro estivo nei locali dell’ex Aeronautica per i bambini dai 3 agli 11 anni. L’intento è quello di fornire ai bimbi un servizio di centro estivo nei mesi di luglio e agosto, con orario dalle 8 alle 16.30 comprensivo di pasto, dando la possibilità alle famiglie di trovare, nei mesi di chiusura delle scuole, un punto di riferimento sicuro, da far vivere come momento di aggregazione, crescita e divertimento dei bambini, sempre affiancati da operatrici esperte. Il centro estivo prevede la possibilità di usufruire dei servizi dalle 8 alle 13 al costo mensile di 180 euro (senza pranzo), oppure dalle 8 alle 16.30 al costo mensile di 300 euro (comprensivo di pranzo). Per un’ottimale organizzazione dell’iniziativa è importante comprendere quanti bambini potrebbero essere interessati a questo servizio. Per questo è stato avviato un sondaggio invitando i genitori a manifestare il loro interesse al servizio proposto compilando un modulo pubblicato online entro il 15 maggio e inviarlo via mail a [email protected], oppure consegnarlo in formato cartaceo all’Ufficio Urp del Palazzo Municipale. La partecipazione al sondaggio sarà utile per l’organizzazione da parte dell’ente del servizio e stabilire il numero del personale da impiegare sia la mattina che il pomeriggio in base all’età dei partecipanti.

L’amministrazione si riserva di attivare il servizio pomeridiano sulla base di un congruo numero di adesioni. Prosegue così anche l’opera di rivalutazione dell’ex Aeronautica che, con l’attivazione del servizio per i bambini, amplierebbe le attività all’interno dell’ex territorio militare, tra cui quelle per gli amici a quattro zampe, le associazioni che hanno al suo interno la propria sede e alcune attività sportive, oltre al parcheggio sempre per il periodo estivo.

Andrea Capitani