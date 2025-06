Follonica Gavorrano in attesa del ripescaggio in Serie D: la situazione attuale

SERIE DIl Follonica Gavorrano è secondo tra le ripescabili in D. E ora i minerari dovranno solo attendere le date per risalire di categoria. La formazione mineraria, dopo la cocente retrocessione in Eccellenza, dovrebbe tornare in serie D. Dal 3 al 7 luglio infatti, i club di Serie D aventi diritto dovranno presentare domanda d’iscrizione. Successivamente, ma entro il 14 luglio, la Covisod si pronuncerà sulla documentazione presentata dalle varie società. A quel punto, in caso di esclusioni, le squadre appena retrocesse in Eccellenza avranno titolo per presentare istanza di ripescaggio in D. Il fatto che il Follonica Gavorrano stia allestendo una rosa importante – basti pensare a ds, allenatore e primi innesti – fa capire che i minerari sanno già che ci saranno posti disponibili per risalire subito. Tra i club retrocessi e interessati all’eventuale ripescaggio c’è anche il Follonica Gavorrano della famiglia Mansi. Il club maremmano è momentaneamente secondo dietro al Chieri. L’estate calcistica, come di consueto, riaccende i riflettori sul delicato tema dei ripescaggi in Serie D. Tuttavia, quest’anno le aspettative sono diverse: il campionato tornerà al format a 162 squadre, il che fa presagire un numero limitato di ripescaggi. La procedura di ripescaggio per questa stagione seguirà un’alternanza ben definita: prima una squadra retrocessa dalla Serie D e poi una proveniente dall’Eccellenza. C’è una graduatoria, che considera le società che hanno perso i playout o che sono retrocesse per un distacco superiore a sette punti (esclude, dunque, le ultime due di ogni girone). Sono state escluse dalla lista Caravaggio e Zenith, in quanto già ripescate nel triennio precedente. La priorità per i ripescaggi, qualora ve ne siano, sarà dunque data alle retrocesse, partendo dal presupposto che il tetto massimo di 162 partecipanti non sarà superato.