Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in zona playoff, vuole confermarsi tra le prime cinque, e magari riprendere il Seravezza in terza posizione.

Dipenderà molto dalle motivazioni dei giocatori, visto come i playoff di serie D valgono nulla, o quasi, mentre i playout portano, in caso negativo, alla retrocessione. In settimana Consonni ha lavorato anche a porte chiuse, a dimostrazione che la squadra ha ben chiaro l’obiettivo. Domenica scorsa per la sedicesima volta in stagione, Raffaelli e compagni hanno mantenuto inviolata la porta. Dalla mediana in su inoltre il Grifone ha mostrato discrete trame di gioco e creato molte occasioni da gol.

A non funzionare del tutto però è ancora l’attacco, tanto che il Grosseto ha il peggior attacco delle prime cinque. La mancanza di concretezza sotto porta ha vanificato il grande numero di occasioni da gol create dagli unionisti. Comunque, l’obiettivo primario è e resta quello di centrare innanzitutto i playoff. I grossetani hanno 47 punti e sono appaiati al Ghiviborgo. A 49 punti c’è il terzo posto occupato dal Seravezza, mentre a 53 la Fulgens Foligno. A quota 45, invece, fuori dai playoff, c’è il Siena: a cinque giornate dal termine e con 15 punti disponibili per ogni squadra, è ancora tutto possibile. Da qui a fine torneo sarà battaglia.