C’è bagarre al vertice dopo la coppia di testa

Lanciarsi in pronostici è ancora difficile, perché ci sono ancora diverse gare da recuperare. Ecco perché la classifica del campionato di Terza Categoria è in continua evoluzione, fra posticipi e recuperi. Partiamo dai primi: Atletico Esperia – Colonnata si è giocata lunedì scorso e sono stati i padroni di casa a prevalere con un netto 4-0 (recante le firme di Pazzaglia, Algenti, Migliorucci e Pelli) che permette loro di consolidare l’ottava posizione salendo a 41 punti. Posticipo anche per il Prato Nord U21, impegnato domenica scorsa in casa al Galleni contro il San Piero. Ai ragazzi di coach Rauseo, che com’è ormai noto disputano il campionato di Pistoia, non è però andata bene: gli aglianesi si sono infatti imposti per 2-0, relegando i giovani pratesi sempre più al penultimo posto del girone.

Tornando al girone pratese, la situazione attuale prospetta continue novità: al vertice restano appaiata il Carrata e La Libertà Viaccia, entrambe a quota 56 punti, che promettono di darsi battaglia fino alla fine. Ma alle loro spalle potrebbe variare il "terzo incomodo": attualmente il Tobbiana è infatti terzo con 48 punti, ma oggi alla 21 Las Vegas dovrebbe recuperare il derby di Vaiano con la CDP Vaianese. Ed in caso di successo, la banda Shehaj scavalcherebbe in graduatoria proprio i tobbianesi, prendendosi la terza piazza a quota 49.

Ci sono infine le ultime gare da recuperare, sempre fra quelle rinviate nelle scorse settimane a causa dell’allerta mete: Eureka (nella foto) – Firenze Nord, Bacchereto – San Lorenzo Campi Giovani e Carmignano – La Briglia si giocheranno il 16 aprile prossimo alle 16, salvo eventuali accordi fra squadre per anticipare o posticipare di qualche giorno. Di questo passo, insomma, la lotta-promozione continuerà a profilarsi apertissima.

