Lotta all’abbandono dei rifiuti. Ecco le telecamere contro gli incivili

Nuove telecamere in arrivo a Poggio a Caiano per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Il fenomeno degli abbandoni di sacchi neri, ingombranti o anche dei singoli sacchetti dei rifiuti domestici ormai riguarda tutti i Comuni. In alcune zone della città (per il momento restano "segrete" proprio per scovare i furbetti) nel giro di pochi giorni verranno installate le telecamere. L’obiettivo è duplice: "pizzicare" quanti non rispettano la corretta raccolta differenziata e chi viene da fuori a lasciare i rifiuti. Per quanto riguarda la dispersione di sacchi neri le zone predilette restano quella industriale di via Lombarda e di Candeli, quest’ultima anche per l’abbandono di ingombranti e scarti di lavorazioni edili. I cassonetti della raccolta abiti usati in via Matteotti, inoltre, continuano ad essere usati come discarica e anche questo è un problema da risolvere. "Le telecamere saranno collocate nei punti più sensibili, quelli dove abbiamo riscontrato il maggior numero di abbandoni – spiega il vicesindaco Diletta Bresci – e lo scopo è andare ad individuare quanti danneggiano l’ambiente con l’abbandono ingiustificato di rifiuti. Mi preme ricordarlo, ancora una volta, che i rifiuti vanno separati in modo corretto e conferiti secondo il calendario prestabilito da Alia. Non ci sono giustificazioni per abbandonarli quando e dove capita. Non solo: ultimamente ci arrivano segnalazioni di cestini stracolmi di sacchetti di immondizia. Alia è stata informata e ha provveduto a rimuovere il tutto. Parlerò con i responsabili di Alia per valutare la possibilità di poter sostituire i cestini con altri che non consentano di potervi conferire all’interno i sacchetti".

Perché i cittadini lasciano i sacchetti della spazzatura nei cestini in strada o nei giardini? Perché non pagano la Tari e quindi non hanno alcun kit della differenziata. Un altro obiettivo per le amministrazioni dovrebbe essere quello di scovare gli evasori, che siano affittuari o proprietari di case o attività. Chiaramente gli evasori, per essere meno notati, possono arrivare dai Comuni limitrofi, così come quelli di Poggio lasciano i sacchetti nei dintorni.

"Ci arrivano diverse segnalazioni di cittadini indignati per l’abbandono dei rifiuti – commenta la comandante della polizia municipale Ilaria Di Teodoro – con le fototrappole andremo a individuare gli autori e successivamente a sanzionarli per l’illecito commesso".

M. Serena Quercioli