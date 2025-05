Follonica Gavorrano: sfida decisiva contro Sporting Trestina per la permanenza in Serie D

SERIE D

O dentro o fuori. O permanenza in serie D o retrocessione in Eccellenza. Il Follonica Gavorrano si gioca una stagione oggi in casa contro lo Sporting Trestina. I minerari alle 16 affronteranno quella che sarà la partita più calda della stagione. Quella che non si può sbagliare, perché poi non c’è possibilità di appello.

In palio la permanenza in serie D, che i biancorossoblù si giocheranno in gara secca contro lo Sporting Club Trestina nel playout. Secondo il regolamento, i minerari avranno due risultati su tre a disposizione, in virtù della migliore classifica rispetto alla formazione umbra. Oltre alla vittoria, infatti, se nei 90 minuti il confronto dovesse andare ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità a salvarsi sarebbe il Follonica Gavorrano.

Le due formazioni si affronteranno addirittura per la quarta volta durante questa annata. In campionato i biancorossoblù sono riusciti a vincere per 3-0 in casa: in gol Pino con una doppietta e Kernezo per il tris finale, in una gara dominata dall’inizio alla fine dal Follonica Gavorrano.

Al ritorno in terra umbra il confronto è invece terminato su uno scialbo 0-0. Poi c’è stata la sida in Coppa Italia, incontro valido per i trentaduesimi di finale, i biancorossoblù si sono inoltre imposti per 1-0, con il gol della vittoria realizzato da D’Este al 39’ della ripresa.

Lo scorso anno ad avere la meglio erano invece stati i bianconeri, che avevano battuto i biancorossoblù in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1.

Anche l’anno precedente, nella stagione 2022/23, non era andata benissimo al Follonica Gavorrano, sconfitto a Trestina per 2-1 e fermato da un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Nel 2021/22 erano arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta e una netta vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano.

Due vittorie di misura per 1-0 invece nella stagione 2020/21. Per quanto riguarda l’ex di turno, nella stagione 2020/21, ha militato nel Follonica Gavorrano Federico Mencagli, segnando 7 gol (con 2 assist) in 32 presenze in campionato. Quindi, nonm resta che attendere questi ultimi novanta minuti, almeno quelli regolamentari, per poi poter tirare un sospiro di sollievo.