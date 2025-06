Granfondo Santa Fiora: cicloturismo sul Monte Amiata con percorsi mozzafiato

Fa tappa sul Monte Amiata il circuito toscano di cicloturismo Uisp. La quinta tappa, oggi, è infatti la seconda edizione della Granfondo Santa Fiora. Tre affascinanti percorsi, corto di 34 chilometri, medio di 82 e lungo di 121, che dalla montagna amiatina si portano fino ai tufi di Sorano e di Sovana, per risalire - con anche un tratto cronometrato - lungo il crinale panoramicissimo che separa le valli del Fiora e dell’Albegna. La prova, organizzata da Mtb Santa Fiora, gode del patrocinio di tutti i Comuni attraversati dalle gare. Quella di oggi è la data di un’avventura ciclistica imperdibile nel cuore della Toscana. I ciclisti partiranno dal pittoresco borgo di Santa Fiora e si dirigeranno verso la magica Sorano, la città del tufo. Affronta la storica salita di San Martino su Fiora, quest’anno con una novità entusiasmante: un tratto cronometrato che renderà questa edizione ancora più avvincente rispetto all’anno scorso. La gran fondo proseguirà verso Roccalbegna, un altro borgo incantevole, per poi dirigersi a Stribugliano e risalire ad Arcidosso. Quest’anno ci sarà anche un’altra novità: lo speaker Tiziano De Cristoforo accompagnerà per tutta la giornata, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. La Granfondo Santa Fiora fa parte del circuito toscano di cicloturismo, un’opportunità unica per esplorare la bellezza della Toscana in sella alla tua bici. Il circuiti toscano di ciclo ha visto confermate le otto prove dello scorso anno, con l’obiettivo di replicare numeri e successo. Modificato però l’ordine del calendario, che nel 2025 vedeva sempre la GF Natural Bike aprire le danze nel primo weekend di aprile. Mentre a maggio c’è stata già la prima novità: confermata la GF Giro dei due Bacini a metà mese, mentre il 18 maggio si è corsa la GF 100 Km della Granocchia. Giugno ha visto il GF Chianti Classic, oggi la GF di Santa Fiora (nel 2024 disputata a luglio) e la GF Mugello La Via del Latte. A questo punto due mesi di pausa.