Lasciati sulla spiaggia libera per tenere il posto: a Orbetello sequestrati 639 ombrelloni

Orbetello (Grosseto), 13 agosto 2024 - La Guardia costiera e la polizia municipale di Orbetello sono intervenuti in località Osa sequestrando le attrezzature da spiaggia lasciate incustodite dai bagnanti sull’arenile libero.

L'operazione, si legge in una nota, ha permesso il sequestro di 639 ombrelloni e 15 lettini, su circa 6 chilometri di spiaggia libera. Anche stamani sono continuate le operazioni di controllo del litorale di Orbetello in merito alla presenza di ombrelloni, lettini e sdraie lasciate da ignoti sull'arenile, durante la notte per tenere il posto occupato sulla spiaggia per il giorno seguente.