"Noi da qua non ce ne andiamo". E piantano l’ombrellone in un lido. Arriva la Capitaneria

Marina di Carrara, 11 agosto 2024 – Due turisti piantano l’ombrellone in riva al mare in uno stabilimento balneare di Marina, il concessionario chiama la Capitaneria di porto, poi arriva anche la polizia municipale, ma i due turisti argomentano le loro ragioni con decisione e un pizzico di preparazione e restano sull’arenile.

È successo ieri pomeriggio al bagno Artiglio dove due giovani turisti, lo svizzero Andrea di Mandrisio (Cantone Ticino) e la comasca Angela, dopo aver pranzato nel ristorante di uno stabilimento balneare, hanno deciso di scendere in spiaggia per qualche ora di relax. È intervenuto il concessionario del bagno per invitarli a spostarsi, ma loro non hanno indietreggiato e quindi sono arrivati gli uomini in divisa. "Le concessioni balneari sono scadute a dicembre e noi di qua non andiamo via perché la direttiva europea è superiore ad una ordinanza comunale" hanno ribadito i due turisti che sono stati identificati.

Gli uomini della capitaneria, responsabile della sicurezza in mare, hanno fatto rispettare i cinque metri di battigia libera per il transito, i due giovani sono indietreggiati con l’ombrellone di qualche metro, ma poi sono rimasti fino a sera mentre capitaneria e vigili urbani sono andati via.

Qualcuno ha minacciato che avrebbe chiamato i carabinieri, i turisti hanno garantito che in quel caso avrebbero chiamato la guardia di finanza. In spiaggia molta gente ha assistito alla scena: c’è chi stava dalla parte del concessionario, ma tanti hanno solidarizzato con i due turisti che hanno dimostrato di conoscere la legge più di tanti altri.