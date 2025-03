La morte di Aurora in gita scolastica: le indagini dopo il malore, sentiti studenti e prof

Grosseto, 18 marzo 2025 - Tutti sotto choc, per una vicenda che lascia un dolore senza fine. Una giovane vita volata via improvvisamente, senza un perché. Dolore per la morte di Aurora Bellini, 19 anni, studentessa del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto.

La giovane, che lascia i genitori e una sorella gemella, viveva con loro a Batignano, frazione di Grosseto. La ragazza è morta per un malore avvenuto mentre era in gita scolastica con la sua classe. Si trovava su un traghetto tra Napoli e Palermo, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 marzo.

E' nella sua cabina che avrebbe avuto un malore. Che non le ha lasciato scampo, nonostante l'allarme immediato dei compagni sull'imbarcazione in navigazione al largo delle coste di Capri. E' intervenuta la Guardia Costiera con il 118 ma per Aurora non c'è stato niente da fare. E' morta mentre veniva trasportata in ospedale. Sulla vicenda indaga la procura di Torre Annunziata, che ha aperto un'inchiesta.