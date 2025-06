Capponi: "Dobbiamo fare di più per la sicurezza"

"L’ennesimo episodio mortale sconvolge oggi le nostre coscienze di cittadini, di uomini e donne che quotidianamente si battono per affermare i principi di sicurezza sul lavoro e il valore della vita. Perdiamo un giovane lavoratore e l’episodio riecheggia nella comunità come un fulmine a ciel sereno".

E’ quanto dice Federico Capponi (nella foto), segretario generale Uila Toscana, che ricorda poi che "ogni giorno Uil e denunciano la necessità di affermare i principi di sicurezza nel mondo del lavoro e particolarmente in un settore così delicato come quello dell’agricoltura dove troppo spesso assistiamo ad episodi di incidenti mortali".

"Il pensiero in questo momento va alla famiglia di Diego e ci uniamo al dolere di chi lo conosceva bene come uomo e come padre – dice ancora Capponi –. Non è più ammissibile accettare che un lavoratore possa perdere la vita svolgendo il proprio lavoro. Abbiamo messo in campo una battaglia per la civiltà del lavoro e l’obiettivo non è diminuire né ridurre ma azzerare le morti sul lavoro. Lavoriamo per creare una cultura in cui la sicurezza sia parte integrante di ogni attività lavorativa, garantendo a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici il diritto fondamentale di lavorare in un ambiente sicuro e protetto".