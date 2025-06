"Collegamento ciclopedonale fra il paese e gli ex Bagnetti"

Progettare un collegamento ciclopedonale tra il capoluogo e l’area degli ex Bagnetti: a chiederlo, con una mozione presentata alla sindaca, sono i consiglieri di minoranza del gruppo ’Noi, per Gavorrano’. Questa zona ospita già la biblioteca comunale e l’enoteca e, come stabilito dal Comune, è destinata a diventare la futura sede degli uffici comunali, secondo un preciso impegno assunto in campagna elettorale con un investimento pubblico in parte già finanziato tramite contributi regionali.

"Nelle immediate vicinanze – aggiungono dall’opposizione – si trova anche il Teatro delle Rocce, struttura culturale di grande richiamo, che nel periodo estivo accoglie eventi e manifestazioni partecipate da cittadini e visitatori". Secondo l’idea dei consiglieri il percorso richiesto avrebbe "una lunghezza inferiore ai 300 metri, e la sua realizzazione renderebbe significativamente più facile, sicuro e agevole raggiungere a piedi o in bicicletta l’intera area degli ex Bagnetti e le strutture ivi presenti, incentivando la mobilità dolce e migliorando la fruibilità di un’area sempre più centrale per la vita del paese".

La mozione è stata firmata da Chiara Vitagliano (prima firmataria) e da Andrea Maule, Giacomo Signori, Claudio Asuni e Andrea Bartolozzi.

"La realizzazione di un breve tratto ciclopedonale – dice Vitagliano (nella foto) – rappresenterebbe un intervento semplice ma fortemente utile per tutta la comunità". "È un progetto concreto e facilmente realizzabile – aggiunge Maule –, coerente con le politiche ambientali e con le esigenze quotidiane dei cittadini".

Roberto Pieralli