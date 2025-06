Sbandieratori da 60 anni. Mostra e festa

Fervono i preparativi per la grande festa in programma sabato organizzata per i 60 anni della Compagnia Sbandieratori e Musici. La Compagnia Sbandieratori e Musici nacque dall’idea del compianto Renato Tusoni con la stretta collaborazione di Marcello Benini, progetto che ha saputo affermarsi e crescere a dismisura portando i vessilli metalliferi a volare nei cieli di tutto il mondo, Dalla Terra Santa alla ex Jugoslavia, in Danimarca, Germania, Lussemburgo, Spagna fino alla lontana Australia ed in Canada. Un viaggio interminabile ricco di esperienze che hanno saputo mettere insieme i protagonisti di un gruppo coeso e pronto ad ogni chiamata in rappresentanza della propria città e dell’Italia. Ma anche le Regioni italiane – tantissime – hanno voluto ospitare i colori ed i suoni della Compagnia massetana che vede raggiungere l’apice del proprio spettacolo in casa in occasione delle due edizioni annuali del Balestro.

Ma ora è tempo di far festa per un anniversario dal sapore e dal gusto tutto massetano e in pieno centro cittadino, in via della Libertà, è stata allestita anche una mostra che pone in risalto quelli che sono stati tanti anni di successi, anche ai campionati italiani del gioco della bandiera, insieme alle foto dei protagonisti. Appuntamento sabato per le vie della città e dopo tutti alla grande cena, una rimpatriata sotto tanti punti di vista, che si svolgerà nei chiostri di Sant’Agostino.

Roberto Pieralli