Taglio degli alberi e polemiche: "Le motoseghe impazienti". Ancora critiche alla giunta

"Follonica: città del mare, delle pinete e delle motoseghe impazienti". È così che la lista di opposizione Primavera Civica descrive l’Amministrazione comunale in seguito all’abbattimento di 83 eucalipti lungo la strada di Valli. I rappresentati del gruppo civico trovano paradossale la situazione che si è creata in sala consigliare lo scorso 20 giugno, dove è avvenuto "uno scontro verbale – dicono – tra i consiglieri di minoranza e gli assessori fatto di conferenze stampa senza contradditorio, accuse, giustificazioni e spiegazioni che contengono al loro interno incongruenze ancora non chiarite".

"La minoranza di centrosinistra denuncia, giustamente, l’abbattimento ‘selvaggio e inspiegabile degli eucalipti – dicono dal gruppo civico –. Intervento maldestro e improvviso, documentazione ballerina e, per non farsi mancare nulla, una delibera firmata dopo l’inizio dei tagli. Del resto, perché perdere tempo con i dettagli formali quando si può agire ‘per urgenza’? Ma si tratta di sicurezza stradale o di sicurezza politica? Nel frattempo, la maggioranza risponde con una raffica di puntualizzazioni, spiegazioni tecniche e rassicurazioni ecologiche. Gli stessi interventi, dicono da destra, sono stati fatti anche nel 2010 e 2011. Peccato che oggi siano passati una quindicina di anni e adesso c’è un piano strutturale che prevede una ‘invariante strutturale’ per quella zona rurale".

Il vero problema, secondo Primavera Civica, non è il danno provocato dal taglio degli alberi, ma il metodo con cui è stato condotto: "Non è stata convocata nessuna commissione consiliare per un confronto costruttivo fra la Giunta e i consiglieri di minoranza riguardo la necessità dell’intervento, anzi quest’ultimi non sono stati per niente coinvolti e sono venuti a conoscenza dell’intervento a Valli a lavori già avviati, come il resto della cittadinanza follonichese".

Gabriele Pasquini