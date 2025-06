I 251 anni della Guardia di finanza. Scoperti 44 ’sconosciuti’ al Fisco

La Guardia di finanza ha festeggiato ieri il 251esimo anniversario della fondazione. "Voglio ringraziare tutti per la salda vicinanza alla comunità – ha detto il Comandante provinciale Nicola Piccinni nel suo discorso – che ci ha consentito di tutelare al meglio gli interessi della collettività". La lotta all’evasione fiscale e al sommerso, il contrasto alle frodi sui finanziamenti pubblici, alla criminalità organizzata, al riciclaggio, all’abusivismo finanziario, alle truffe "sempre più rappresentano il quotidiano compito da parte della Guardia di finanza – ha aggiunto – per far fronte ad una minaccia connotata da trasversalità nei diversi settori. L’impegno a far rispettare le regole, a garantire l’equità fiscale e un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, costituisce una priorità assoluta, una missione rispetto alla quale la Guardia di Finanza, da sempre, è in prima linea". Piccini ha snocciolato anche qualche dato: "L’azione svolta a contrasto del fenomeno dell’evasione nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 si è concretizzata in 798 interventi ispettivi con la scoperta di 44 evasori totalmente sconosciuti al fisco e la segnalazione di una base imponibile netta evasa di oltre 64 milioni di euro e una maggiore Iva constatata di oltre 12 milioni di euro. Settantotto interventi che hanno permesso di controllare oltre 7 milioni di euro di appalti. La lotta al riciclaggio ha già portato all’approfondimento di oltre 150 segnalazioni di operazioni sospette". Sono stato 1200 le certificazioni antimafia: "Abbiamo effettuato - ha aggiunto il Comandante – i 20 investigazioni patrimoniali che hanno portato al sequestro di circa 5 milioni di euro. Costante è l’attività di contrasto allo spaccio di droga con oltre 130 interventi, 88 segnalati, 23 denunciati e 6 arresti. La vicinanza alla popolazione Grossetana è testimoniata anche dalle oltre 230 chiamate alla nostra sala operativa". Piccinni ha chiuso con un suo personale saluto alla Maremma dopo tre anni: "Tra dieci giorni lascerò il Comando per assumere un nuovo incarico – ha concluso con commozione – Vorrei ringraziare tutti, dalle Istituzioni pubbliche per la collaborazione fornita, ai cittadini. Un pensiero particolare va al Polo Universitario Grossetano con il quale sono stati realizzati diversi cicli di incontri su tematiche attuali e di interesse per il territorio. Volendo adattare le parole di un grande allenatore di calcio posso dire: "la Maremma è un qualcosa di cui da fuori non ti rendi conto. Solo quando ti trovi dentro ti rendi conto di cosa sia, è proprio forte"".