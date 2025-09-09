Sandro Bigozzi, una comunità in lacrime: “Raccolta fondi per le sue bambine”

Grosseto, 9 settembre 2025 – Una morte che ha lasciato una città intera con il groppo in gola. Sandro Bigozzi, 49 anni, paracadutista conosciuto in tutta Italia (e non solo), è morto dopo un tragico volo sui Castelli Romani sabato scorso. Lascia una moglie e due bambine piccole. Sportivo, appassionato vitale, positivo e sempre presente, era un uomo dal cuore grande, capace di dare energia e sostegno a chiunque gli fosse accanto. Migliaia i messaggi sui social che sono arrivati in maniera trasversale da ogni tipo di persona. Dagli amministratori della città, ai conoscenti, tutti hanno avuto una parola di amicizia per questo sfortunato ’ragazzo’ che è morto per effettuare un lancio. A stringersi alla famiglia è anche la comunità di Campagnatico. Accogliendo le volontà della famiglia infatti, in accordo con la moglie, Francesca Fallani, Luca Grisanti, ex sindaco del paese di Umberto e amico intimo della famiglia, ha deciso di promuovere una raccolta di fondi per le figlie di Sandro, Gemma e Clara.

«Sandro - ha detto Grisanti - non amava i fiori, che considerava un bene effimero, per questo chiediamo che chi volesse partecipare ed esprimere la propria vicinanza alla famiglia, di fare una donazione: sarà questo un gesto concreto che servirà per accompagnare le bambine nel loro futuro, segnato ormai da una perdita così grande come la morte di un padre».

Le donazioni potranno dunque essere fatte su un libretto postale intestato alla famiglia: questo è l’Iban: IT 65 S0 76 01143 000000 4530 1702, intestato a Francesca Fallani. «Ogni aiuto anche piccolo - ha chiuso l’ex primo cittadino di Campagnatico – rappresenterà un aiuto importante e un modo per ricordare Sandro nel modo che avrebbe più apprezzato: con un gesto di amore e solidarietà verso chi amava di più.

Bigozzi si trovava a Monte Compatri, in provincia di Roma, dove c’è una superficie di volo che lui usava spesso. Si è lanciato da 4mila metri, il paracadute si è aperto, ma qualcosa è andato storto. L’incidente è avvenuto alle 12 di sabato scorso. Bigozzi è stato soccorso dagli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi, è stato trasferito in codice rosso in un ospedale della Capitale dove è deceduto.