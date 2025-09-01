Drammatico salvataggio tra le onde: era caduto in mare e non riusciva a rientrare

Porto Santo Stefano, 1 settembre 2025 – Un uomo di circa trent’anni è stato salvato dal personale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, dopo essere accidentalmente scivolato dagli scogli nella zona di Cala Moresca all’Argentario.
Le condizioni meteomarine, caratterizzate da forte vento e mare molto mosso, hanno reso da subito la situazione particolarmente critica. La Guardia costiera di Porto Santo Stefano si è mossa ma le onde alte e le raffiche di vento hanno messo a dura prova l’equipaggio, costretto a manovre estremamente delicate per avvicinarsi in sicurezza ad una piattaforma sulla quale il naufrago si era rifugiato in attesa dei soccorsi.
Giunto in porto a Porto Santo Stefano, il trentenne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario.