Drammatico salvataggio tra le onde: era caduto in mare e non riusciva a rientrare

Porto Santo Stefano, 1 settembre 2025 – Un uomo di circa trent’anni è stato salvato dal personale della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, dopo essere accidentalmente scivolato dagli scogli nella zona di Cala Moresca all’Argentario.

Due momenti del salvataggio dell'uomo all'Argentario

Le condizioni meteomarine, caratterizzate da forte vento e mare molto mosso, hanno reso da subito la situazione particolarmente critica. La Guardia costiera di Porto Santo Stefano si è mossa ma le onde alte e le raffiche di vento hanno messo a dura prova l’equipaggio, costretto a manovre estremamente delicate per avvicinarsi in sicurezza ad una piattaforma sulla quale il naufrago si era rifugiato in attesa dei soccorsi.

Giunto in porto a Porto Santo Stefano, il trentenne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario.