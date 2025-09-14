Rosina, la micia dell’Argentario: "Ha 18 anni, è un po’ smemorata. Ma tutti la curano e nutrono"

MONTE ARGENTARIOQualche acciacco e qualche problema di salute per la gatta star di Porto Santo Stefano. Rosina, la bella micia che abita nella zona del porto del Valle e mascotte del Wine Bar del Sub di Stefano Loffredo, inizia ad avere qualche vuoto di memoria. Come racconta colui che, da anni, si prende cura della gatta protagonista di tantissime avventure, "purtroppo Rosina ha un vuoto nella memoria. Non riconosce più i posti degli ultimi anni – spiega Loffredo, che negli ultimi tempi l’ha fatta anche visitare dopo che la gatta era sparita per qualche giorno –. Ma ricorda quelli di quando era piccola, la vedo spesso ma neanche mi riconosce. Per fortuna tutti la conoscono e di fame non muore. Il veterinario ha detto che bisogna lasciarla in pace e che, forse, dopo ricorderà". Avendo circa 18 anni l’età inizia quindi a farsi sentire per Rosina, gatta che ha anche un profilo social su Instagram, dove lo stesso Stefano posta tantissime foto che ritraggono la micia in tutta la sua dolcezza.

La sua storia è stata raccontata a più riprese anche sulla stampa, avendo infatti affrontato molte avventure e anche qualche disavventura. La più importante qualche anno fa: soccorsa dopo un incidente stradale che le aveva causato la frattura del bacino, il proprietario del Wine Bar del Sub Stefano Loffredo, che si prende cura di lei da circa 13 anni, aveva fatto partire una gara di solidarietà per permetterle un’essenziale operazione e le successive cure mediche, raccogliendo la bellezza di 700 euro tra i generosi avventori del suo bar.

Lei era stata poi operata e in pochi mesi si era ripresa, continuando la sua vita tra le vie del porto ritornando, dopo lo stop forzato, una gatta libera, tanto che spesso è stata ritrovata a bordo dei traghetti per l’Isola del Giglio o sulle auto, allontanandosi anche per diversi giorni e a decine di chilometri di distanza, sparendo anche per una settimana intera.

Sul profilo "rosina_tremenda" – questo il titolo della pagina Instagram – le tante immagini di Rosina, la vera e propria diva del porto che, adesso, inizia ad avere problemi di senilità felina. Ma che rimane la gatta più famosa e amata di Porto Santo Stefano, con le amorevoli cure del proprietario del bar e di un paese intero.

A.C.