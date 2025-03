Quel ’suo’ specchio di acqua ora Parco

ORBETELLOPer la sua laguna di recente è nata la legge che la trasformerà in Parco ambientale. E sarà gestita da un consorzio di enti di cui faranno parte il Ministero dell’ambiente, la Regione, la Provincia di Grosseto e i Comuni di Orbetello (dove avrà sede) e di Monte Argentario. Per la laguna di Orbetello un momento storico. Dal Ministero arriveranno 479.641 euro per il 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dal 2026. Mentre le quote degli altri enti sarà lo statuto a stabilirle. Il Consorzio che lo gestirà sidella manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio, costituiti da sonde, idrometri e correntometri. Ma l’estensione del Parco ambientale, i rapporti tra il consorzio e gli enti consorziati, la dotazione organica (al massimo quattro dipendenti) e, soprattutto, le quote di partecipazione dei singoli consorziati e i loro rapporti finanziari, in poche parole i soldi che avrà a disposizione il nuovo soggetto, sarà lo statuto a stabilirli. E lo statuto è affidato al Ministero dell’ambiente, che lo applicherà con un proprio decreto dopo 150 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il che vuol dire che quando la legge sarà entrata in vigore serviranno altri cinque mesi. Ma non mancano le perplessità. "Quest’anno rischiamo uno scenario ancora peggiore della scorsa estate – commentò all’indomani dell’approvazione della legge Pier Luigi Piro – e non possiamo certo aspettare il Consorzio".