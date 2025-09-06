’Quasi Uguale Show’ torna stasera in piazzale dei Rioni

MONTE ARGENTARIOTorna questa sera, alle 21 nel piazzale dei Rioni, il ’Quasi Uguale Show’. Lo spettacolo, ideato e condotto da Teresa Capitani, ripercorre con canzoni e travestimenti il meglio della musica italiana e internazionale, con tanti partecipanti in maschera pronti a incantare – ma anche a divertire, in alcuni casi – gli spettatori. "Un evento iniziato per gioco diversi anni fa – spiega Teresa Capitani –, per divertirsi insieme con persone che sanno mettersi in gioco calandosi nei panni dei grandi artisti sia italiani che internazionali. Era nato ovviamente guardando il programma di Carlo Conti ’Tale e Quale Show’, chiamandolo Quasi Uguale. Abbiamo tante persone che si danno da fare, per un format che ancora funziona e che in tanti ci chiedono di ripetere tutti gli anni. Quindi abbiamo fatto di tutto per farlo anche quest’anno".

L’evento si terrà sul piazzale del palazzo comunale e sarà uno spettacolo per il paese, con tanti partecipanti dall’Argentario e dalle zone limitrofe. "Sono convinta che anche quest’anno riusciremo a sorprendere il nostro pubblico – prosegue Capitani –. Sarà un viaggio tra note e travestimenti, ma soprattutto follia. Ci saranno i classici premi per il primo, secondo e terzo classificato, oltre al premio simpatia e quello per il più applaudito dal pubblico. Oltre a quello del quasi uguale a quello vero, assegnando punti al look del personaggio che imita. Inoltre la compagnia teatrale Li Bindoli consegnerà il premio del bindolo di Ferragosto". I posti a sedere saranno limitati, quindi gli organizzatori invitano a portare da casa sedie e sgabelli per godersi lo spettacolo in caso di esaurimento.