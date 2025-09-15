Pronti via, in 24.300 sui banchi. Alla Cittadella viabilità modificata

GROSSETOCi siamo. Dopo tanto annunciarla la prima campanella è pronta a suonare. Stamani più di 24mila studenti, per la precisione 24.315 - 2.701 bambini nelle scuole dell’infanzia, 6.923 alunni nelle primarie, 4.833 studenti nelle scuole secondarie di primo grado e 9.858 in quelle di secondo grado - saranno in classe per affrontare l’anno scolastico 2025/2026. Con qualche novità. La più importante che non potranno più essere utilizzati i cellulari fino a quando non si uscirà dalla scuola. Regola ribadita nei giorni scorsi dalla direttrice territoriale, Alessandra Libanore, con inserito appello ai docenti a seguire la stessa regola, per dare il buon esempio. L’altra novità che riguarda Grosseto, la ’Cittadella dello studente’, la viabilità interna. La Provincia ha predisposto da tempo un progetto per la pedonalizzazione della ’Cittadella dello studente’, che prevede l’accesso soltanto agli autobus del trasporto scolastico e ai soli mezzi autorizzati, per i quali sono già stati realizzati parcheggi dedicati. I lavori necessari all’attivazione di questo progetto provinciale sono stati completati sin dal dicembre 2024, ma non è stato ancora possibile darvi seguito per consentire al Comune di Grosseto la realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’asse viario di via dei Barberi. "Attualmente, infatti, a seguito di richiesta dell’amministrazione comunale, la viabilità interna alla Cittadella viene utilizzata come area di servizio al cantiere comunale – scrivono dalla Provincia - così da ridurre i disagi e gli inevitabili rallentamenti della circolazione nella zona". Il progetto della Provincia – che mira a consentire l’ingresso alla Cittadella soltanto agli autobus e ai mezzi autorizzati – potrà quindi essere attivato soltanto una volta terminati i lavori comunali della Greenway, verosimilmente entro l’anno come ha comunicato il comune. Nel frattempo, per evitare la promiscuità tra traffico veicolare legato al cantiere e autobus del trasporto scolastico, e per migliorare la sicurezza di tutti, nell’incontro tenutosi in Prefettura è stata assunta la decisione di non permettere, in via sperimentale e provvisoria, il transito degli autobus all’interno della Cittadella dello Studente. "Si tratta di una misura temporanea, adottata in fase di cantiere, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza. Una volta conclusi i lavori del Comune, sarà attivato a pieno il progetto della Provincia e all’interno della Cittadella potranno transitare soltanto autobus e mezzi autorizzati".