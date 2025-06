Prodotti tipici volàno del turismo. Formaggi e salumi in primo piano: "Vogliamo valorizzare le ricchezze"

CASTEL DEL PIANOIl Monte Amiata, maestoso e affascinante, non è solo un gioiello paesaggistico della Toscana, ma anche un vero e proprio scrigno di ricchezze gastronomiche che affondano le loro radici in antiche tradizioni. Questa zona, conosciuta per le sue terre fertili e il clima ideale, offre un’ampia varietà di prodotti autentici e di alta qualità, apprezzati sia a livello locale che internazionale. Castel del Piano vuole lavorare su questa potenzialità e di recente l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cinzia Pieraccini e Vetrina Toscana hanno organizzato un incontro con esperti e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si è svolto a Palazzo Nerucci. Castel del Piano è custode e portatore di risorse umane, beni ambientali e culturali e un patrimonio enogastronomico importante con grandi potenzialità espansive.

"L’obiettivo del Comune – afferma Cinzia Pieraccini sindaca di Castel del Piano – è dare forma e concretezza ad un percorso di valorizzazione che, partendo dal prodotto locale di qualità, sappia promuovere Castel del Piano a livello nazionale e internazionale. Abbiamo fiducia in ciò che siamo e abbiamo, nelle capacità delle imprese agricole e nei valori presenti nella nostra terra. L’incontro dello scorso 6 giugno è stato un primo passo che vuole coinvolgere innanzitutto il sistema economico produttivo e la popolazione nel suo insieme."

Tra le eccellenze gastronomiche del Monte Amiata spiccano i formaggi, realizzati con ricette genuine e antiche, grazie anche a un allevamento di bovini sostenibile. I formaggi del territorio sono il risultato di un’attenta lavorazione artigianale, che preserva i sapori autentici e le tradizioni di una volta. Non mancano poi i prodotti derivati dal latte, come lo yogurt e i latticini, apprezzati per la loro genuinità. Ma il Monte Amiata non è solo formaggi: la zona è rinomata anche per i suoi salumi, preparati secondo metodi tradizionali, e per i mieli di alta qualità, che riflettono la biodiversità dei suoi boschi. La cucina locale si distingue per piatti semplici ma ricchi di gusto, come le zuppe di legumi, i funghi porcini e le specialità a base di selvaggina, tutte espressione di un territorio ancora incontaminato. Qualità dei prodotti, che conservano intatte le tradizioni e i sapori autentici del Monte Amiata.

Nicola Ciuffoletti