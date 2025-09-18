Polo Universitario. Come poter fare scelte consapevoli

Oggi il Polo Universitario Grossetano ospiterà l’evento ’Oracoli - Orientamento alle Scelte Consapevoli’, progetto che ha l’obiettivo di favorire scelte formative consapevoli, creare sinergie tra mondo della scuola, università e imprese e promuovere competenze chiave per il futuro. L’evento si terrà nella sede di via Ginori 43.

La mattina si aprirà con i saluti istituzionali della professoressa Gabriella Papponi Morelli (presidente Fondazione Polo Universitario Grossetano), Alessandra Nardini (assessora regionale) in collegamento, rappresentanti di Ardsu e Federico Pulselli, prorettore all’orientamento dell’Università di Siena, e sarà interamente dedicata alle scuole con le ’storie dal territorio’, in cui imprenditori e accademici – tra cui Cristiana Tozzi (Santa Chiara Lab Università di Siena), Alessio Durazzi (Consorzio Morellino di Scansano), Matteo Maccanti (Next Tecnology Tecnotessile), Matteo Alunni Biagiotti (Ewr), Federico Rossi (Università di Siena), Massimo Bellatalla, Responsabile Innovazione e Transizione Ecologica e Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora – racconteranno esperienze di collaborazione tra formazione e mondo del lavoro.

Il pomeriggio, aperto a tutti a cominciare da imprenditori, stakeholder, professionisti e cittadini, si aprirà con la presentazione dell’attività di ricerca sui fabbisogni delle aziende a cura di Lucia Varra, professoressa all’Università di Firenze.

A seguire, due tavole rotonde dedicate a temi di grandissima attualità quali Donne e Stem, sostenibilità ambientale e innovazione, con interventi di Erika Vanelli (assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto), Domenico Melone e Annaclaudia Venturini (Comune di Grosseto), Elena Pessot, Ottavia Spiga, Martina Vinci, Federico Pulselli e Michela Marchi (Università di Siena) e Anna Prugnola, presidente dell’Associazione Alunni dell’Università di Siena. La giornata e le tavole rotonde saranno coordinate e moderate dalla giornalista Francesca Franceschi; con la partecipazione dell’attrice Paola Maccario.