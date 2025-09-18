Stato di Palestina, il riconoscimento. Mozione bocciata in Consiglio. Scontro tra maggioranza e minoranza

FOLLONICALa bocciatura della mozione proposta dai partiti dell’opposizione riguardo il riconoscimento dello Stato di Palestina, avvenuta durante l’ultimo consiglio comunale dello scorso lunedì, ha scatenato un nuovo dibattito pubblico tra le principali forze politiche follonichesi riguardo la scelta presa dai consiglieri durabte la votazione . La lista civica ’Matteo Buoncristiani sindaco’ difende la scelta compiuta dai suoi consiglieri di astenersi: "La nostra posizione è chiara: non con i simboli, ma con la serietà. Come ha ribadito il sindaco, siamo contro la guerra, contro ogni forma di violenza e di ingiustizia. Ma non crediamo che una mozione locale, usata come palcoscenico per un attacco politico, possa risolvere un conflitto internazionale. A Follonica, noi lavoriamo per risolvere i problemi reali, quelli che toccano la vita dei cittadini ogni giorno, con azioni concrete e non con gesti vuoti e politicizzati". I civici ci tengono anche a criticare come la segreteria del Pd Follonica abbia proposto questa mozione solo per attaccare l’amministrazione Buoncristiani : "Apprendiamo con dispiacere la strumentalizzazione politica operata dal coordinatore del partito democratico, matteo Iannitelli, sulla mozione relativa al riconoscimento dello stato di Palestina. Peraltro, se i capogruppo dei principali partiti di opposizione fossero stati presenti verosimilmente ci sarebbero stati i voti per approvare la mozione. E vogliamo ricordare anche che nella passata legistratura ( Dicembre 2023) era già stata approvata una mozione simile, ma oltre ad issare la bandiera della pace sul palazzo comunale, non era seguito niente di concreto". Di segno opposto la risposta di Rifondazione comunista che in un comunicato definisce la scelta del primo cittadino come l’inizio di una " una profonda rottura tra l’amministrazione e la città. La grande manifestazione di domenica 17 agosto, con 500 persone scese in piazza in solidarietà con Gaza ha mostrato chiaramente il sentimento della comunità. Per questo, la scelta del sindaco di astenersi davanti a un genocidio che avviene oggi, sulle sponde dello stesso mare che bagna Follonica, con immagini quotidiane di bambini mutilati, famiglie affamate e condizioni disumane, è sconfortante e mediocre".

Gabriele Pasquini