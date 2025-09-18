Porto all’esame del Consiglio: "Se lo gestiamo direttamente diamo una continuità di azione"

MONTE ARGENTARIO"Vogliamo gestire il porto di Porto Ercole senza correre rischi". Il vicesindaco Michele Lubrano (foto) si è così espresso ieri in consiglio comunale sul punto riguardante l’integrazione agli indirizzi sulla gestione diretta, da parte del Comune, tramite l’azienda speciale Ama di parte della concessione demaniale marittima del 2 aprile 2025, quella riguardante lo specchio acqueo del porto di Porto Ercole intestata al Comune della durata di 50 anni. Un atto di indirizzo obbligatorio per indicare le motivazioni del Comune per gestire il porto tramite l’Ama.

"Diamo una continuità al porto e al modo di svilupparlo se lo gestiamo direttamente – ha spiegato il vicesindaco –. Nell’Nta è indicato che il Comune avrebbe preso la gestione per 50 anni, la gestione può essere totale o parziale dei lotti, la scelta politica sarà se prendere tutto o solo dei lotti, questo lo vedremo strada facendo tramite gli indirizzi di giunta. La progettazione e i canoni sono definiti dal Comune, vedremo di dare delle cifre precise per ogni singolo lotto. Vedremo poi se prendere mutui per fare i lavori del porto. Otto lotti avranno la durata di 3 anni, non possiamo dire ai privati di chiudere tutto per iniziare i lavori, diventerebbe un problema, quindi preferiamo tenere in mano la gestione in previsione dei lavori senza fare danni all’economia e alla continuità del porto. Ho inoltre fatto la scelta di non mandare lettere di sgombero dei pontili, cosa che avrebbe creato grossi problemi portando via molti mesi. Un rischio che non ho voluto correre". Il tutto è finalizzato ai lavori di messa in sicurezza del porto per i quali sono necessari, stando alle stime del Comune, circa 28 milioni di euro.