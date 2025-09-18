Pirata della strada. Targamanent aveva filmato

GROSSETOCi sono ancora aspetti da chiarire sull’incidente avvenuto la mattina di martedì scorso a Principina Terra, quando una moto con in sella un ragazzo di 19 anni è finita a terra perché colpita da un’Audi A3 guidata da un giovane di 24. Ma c’è anche materiale a disposizione degli inquirenti. Un incidente che è costato al diciannovenne una serie di lesioni molto gravi. Il giovani è tuttora ricoverato alle Scotte di Siena in prognosi riservata. Ospedale dove è arrivato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso Pegaso. Il pubblico ministero che sta coordinando l’indagine, Carmine Nuzzo, ha firmato proprio ieri il decreto di convalida del sequestro dei due mezzi incidentati. L’autista dell’auto e la passeggera, anche lei di 19 anni, sono stati indagati, rispettivamente, per lesioni stradali gravi e fuga dal luogo dell’incidente e per omissione di soccorso.

Sì perché, il conducente dell’auto, nonostante si fosse fermato per alcuni secondi dopo l’incidente e aver notato il ferito a terra, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce e omettendo di prestare assistenza e soccorso al ferito. I due, però, una volta arrivati a Grosseto sono stati ’spinti’ a raccontare quello che era accaduto e si sono presentati alla caserma dei carabinieri dichiarando "di essere fuggiti da un incidente stradale". Circostanza questa, comunque, che era già nota alla Polizia di Grosseto. Era stato infatti prima un testimone a raccontare di quell’auto che era scappata e poi, grazie alle telecamere pubbliche del sistema ’Targamanent’, la vettura era stata individuata. Il pm ha deciso di sequestrare i mezzi che ieri sono stati presi in carico dagli ufficiali della polizia giudiziaria. Il ferito in scooter rimane ricoverato in stato di incoscienza. Probabile che il pm disponga una consulenza per ricostruire la dinamica.