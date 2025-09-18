Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Grosseto
CronacaManciano in lutto, muore l’ex sindaco Merli
18 set 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Manciano in lutto, muore l’ex sindaco Merli

MANCIANOTutta la comunità di Manciano piange Enzo Merli (foto), ex sindaco del paese, morto ieri a seguito dell’aggravamento della malattia che lo aveva colpito qualche anno fa. Aveva 75 anni. Figura amata e rispettata, Merli era stato il primo cittadino di Manciano per due legislature, dal 1982 al 1990, lasciando un segno profondo nella vita politica, sociale e umana in tutta la comunità. Iscritto al Pci, è stato un amministratore vecchio stampo. Lascia la moglie Donatella e il figlio Giordano. "Enzo Merli è stata una figura di grande rilievo nella storia recente della comunità – scrivono dall’amministrazione comunale – Ha ricoperto il ruolo di sindaco con impegno e dedizione, distinguendosi per il forte senso civico e per l’attenzione verso il territorio e i suoi abitanti. Il sindaco Morini e l’intera Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e della comunità per la perdita di una personalità che ha segnato una pagina importante della vita politica e sociale di Manciano". Condoglianze arrivano anche dalla società sportiva, squadra nella quale Merli da giovane ha giocato. Come poi ha fatto suo figlio Giordano. Messaggi di vicinanza e affetto sono arrivati da ogni parte e da cittadini che avevano conosciuto Merli come uomo serio e pacato.

