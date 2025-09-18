Manciano in lutto, muore l’ex sindaco Merli

MANCIANOTutta la comunità di Manciano piange Enzo Merli (foto), ex sindaco del paese, morto ieri a seguito dell’aggravamento della malattia che lo aveva colpito qualche anno fa. Aveva 75 anni. Figura amata e rispettata, Merli era stato il primo cittadino di Manciano per due legislature, dal 1982 al 1990, lasciando un segno profondo nella vita politica, sociale e umana in tutta la comunità. Iscritto al Pci, è stato un amministratore vecchio stampo. Lascia la moglie Donatella e il figlio Giordano. "Enzo Merli è stata una figura di grande rilievo nella storia recente della comunità – scrivono dall’amministrazione comunale – Ha ricoperto il ruolo di sindaco con impegno e dedizione, distinguendosi per il forte senso civico e per l’attenzione verso il territorio e i suoi abitanti. Il sindaco Morini e l’intera Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia e della comunità per la perdita di una personalità che ha segnato una pagina importante della vita politica e sociale di Manciano". Condoglianze arrivano anche dalla società sportiva, squadra nella quale Merli da giovane ha giocato. Come poi ha fatto suo figlio Giordano. Messaggi di vicinanza e affetto sono arrivati da ogni parte e da cittadini che avevano conosciuto Merli come uomo serio e pacato.