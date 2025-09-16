Benvenute matricole!. Giornata di accoglienza per i nuovi universitari

Ieri al polo San Rossore c’era chi vagava spaesato alla ricerca di un’aula mai vista prima, chi scrutava intorno sperando di incrociare lo sguardo di quello che diventerà il primo amico, chi guardava con un pizzico d’invidia una corona d’alloro e una tesi rilegata in pelle, e chi, in silenzio, tratteneva l’emozione. Mentre nelle scuole suonava la prima campanella, anche l’università di Pisa ha dato il benvenuto ai nuovi iscritti con la Giornata di accoglienza delle matricole: una mattinata pensata per favorire un inserimento graduale, fatta di incontri di orientamento e passeggiate guidate dai tutor tra corsi, servizi e opportunità. Ad aprire i lavori, in una sala gremita, il prorettore alla didattica Giovanni Paoletti ha spiegato il senso della giornata: "Vogliamo iniziare a conoscervi e farvi entrare nel mondo accademico in modo semplice ed efficace. L’università è un ambiente di vita, fatto di studio ma anche di relazioni, e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per accompagnarvi in questo passaggio, che non è affatto banale".

Agli studenti sono state fornite indicazioni pratiche su lezioni, orari, esami, insieme a un quadro dei servizi offerti dal dipartimento e dall’ateneo. "Non scoraggiatevi e non smarritevi – ha aggiunto Paoletti – perché nell’università si entra un po’ alla volta. L’importante è intraprendere il percorso giusto per voi: scegliete, formatevi e crescete insieme, puntando alla cooperazione e non alla competizione. L’istruzione è fondamentale per la società". Le matricole hanno ascoltato curiose, un po’ tese ma con entusiasmo. "È difficile contenere la gioia – racconta Chiara Marchetti, iscritta a beni culturali – Mi sento già parte di un nuovo mondo e voglio vivere l’esperienza universitaria al cento per cento". E ancora: "Inutile negare che mi sento teso come una corda di violino - scherza tra risate e imbarazzo Andrea Carlesi, che ha iniziato il suo percorso per diventare un filosofo -. Ho sentito parlare bene di Pisa e mi piace l’idea di vivere in una città campus: spero soprattutto di trovare un ambiente sereno e rispettoso, dove ci sia meno corsa agli esami e più occasioni di confronto e conoscenza".

E di Unipi ammette, più pragmatico: "La qualità dell’ateneo è innegabile, anche se adesso devo tastarla con mano". Benché non ci siano ancora dati certi sulle immatricolazioni, Paoletti le ha definite "in linea con gli ultimi anni", dunque con numeri in controtendenza rispetto all’andazzo nazionale, che vede sempre meno iscritti negli atenei italiani. Il prorettore spiega che questo può dipendere dal fatto che "Abbiamo lavorato molto sui servizi agli studenti e sul senso di comunità universitaria, potenziando dunque l’attrattività". Guardando al futuro, il prorettore ha sottolineato come l’auspicio sia che i ragazzi vivano l’università non solo come grande momento di formazione della persona e della personalità. "Cerchiamo di offrire un luogo sereno e rispettoso dei conflitti, un ambiente di cultura, crescita e vita".

Mar.Fer.