Multe in forte aumento. In sette mesi superato l’importo di tutto il 2024

MONTE ARGENTARIONel corso dell’anno sono già state elevate oltre 14mila multe, per un totale di oltre 900mila euro. E, nonostante il dato sia di soli sette mesi, supera già quello dell’intero 2024. Accertati dalla polizia municipale i proventi per le violazioni al codice della strada, aggiornati al periodo tra il primo gennaio e il 31 luglio 2025. Il report fornito dal programma gestionale è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Monte Argentario, dopo l’accertamento da parte della polizia locale sulle infrazioni al codice della strada che si sono verificate nei primi sette mesi dell’anno. Per la precisione, i verbali emessi sono stati fino al 31 luglio ben 14.174, mentre la cifra corrispondente è di 931.767 euro, costituiti dalle violazioni accertate sia dagli ausiliari del traffico – e quindi inerenti ai parcheggi – che dagli agenti della polizia municipale, oltre ai varchi delle zone a traffico limitato. Da tale cifra è già stato tolto l’importo dei verbali archiviati perché somme non più esigibili, pari a 9.928 euro, portando il totale delle infrazioni a 941.695 euro. Le somme verificate saranno quindi inserite nel bilancio di previsione 2025/27. Dati che, rispetto a quelli registrati lo scorso anno e considerando che si riferiscono solo ai primi sette mesi dell’anno, sono già superiori, senza considerare tra l’altro agosto e settembre che sono due mesi considerati stagionali e quindi con maggiore affluenza rispetto a quelli invernali.Basti pensare che il dato relativo all’intero anno 2024 si ferma a quota 914.963,63 euro, mentre nel 2023 le contravvenzioni avevano fruttato 849.750,70 euro, scendendo a 811 mila se si considera la cifra netta. Nel 2022 erano stati conteggiati invece 443.277,19 euro. Non tutti i proventi derivanti dalle multe potranno però essere spesi dal Comune: solo metà dei ricavi potranno essere investiti in opere di manutenzione e ammodernamento stradale, ripartendoli ai capitoli di spesa nel bilancio di previsione, ovvero il 50% dei crediti incassati per tali finalità. Divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato, parcheggi selvaggi: le possibilità di prendere una multa all’Argentario sono tante. Un lavoro, quello messo in atto dagli agenti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, effettuato grazie anche ai varchi delle zone a traffico limitato, sia quelli già presenti che quelli istituiti quest’anno all’interno dei centri abitati.

Andrea Capitani