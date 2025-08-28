Patron Mansi e il futuro del Follonica Gavorrano: "Investiremo ancora, vogliamo tornare in C"

Il Follonica Gavorrano si è presentato ai tifosi con rinnovato entusiasmo e con la voglia di tornare in Serie C in futuro. Tutto il mondo biancorossoblù ruota attorno alla ’famiglia Mansi’: martedì sera durante la Sagra del Tortello e della Bistecca di Bagno di Gavorrano, sono sfilate le squadre del settore giovanile (Giovanissimi A e B, Allievi A e B e Juniores), della squadra femminile di calcio a 5, delle prime squadre di Follonica Gavorrano e Scarlino e della Juniores dello Scarlino.

"Siamo partiti 25 anni fa con Mario Matteini per creare qualcosa di fortissimo e devo dire che ci siamo riusciti – ha detto il patron, Luigi Mansi –. Balloni è un grande interprete, lavora tutto l’anno. La scorsa è stata una brutta stagione, ma abbiamo rifondato. Ripartiamo con l’aiuto delle amministrazioni: noi facciamo calcio in maniera seria".

"Vogliamo continuare a investire, abbiamo nove campi e uno principale. Possiamo scrivere capitoli ancora più importanti, se verrà messa la nuova illuminazione al Malservisi-Matteini. Vogliamo tornare in C, ma senza fare il passo più lungo della gamba, e insieme a famiglie e istituzioni".