Palio di Campagnatico. Nikke e Morosita consegnano la vittoria al Castello

CAMPAGNATICOIl 68esimo Palio dei Ciuchi di Campagnatico ha i colori biancorossi del Castello. Dopo una finale condotta dall’inizio alla fine, è stata la ciuca Morosita, montata da Stefano Bambagioni detto ‘Nikke’ a tagliare per rimo il traguardo in via Roma a braccia alzate. Una finale, come detto, che non ha avuto storia: la contrada biancorossa infatti aveva portato ben due ciuche in finale e dunque anche il gioco di squadra dei due fantini, è stato decisivo per il successo finale. Gli altri contendenti si sono dovuti accontentare della seconda piazza, quest’anno ad appannaggio della Santa Maria, la contrada che aveva trionfato nella scorsa edizione e alla vigilia era accreditata per il bis. E invece il tufo di via Roma ha raccontato altro: è stato infatti ‘Nikke’ su Morosita, nonostante la sorte gli avesse dato la quarta corsia dallo starter (storicamente la più difficile), in poche falcate è riuscita a prendere la prima posizione a non lasciarla fino alla fine. Soltanto a metà corsa la Santa Maria ha ragranellato qualche metro, ma Morosita era ormai imprendibile. Al terzo posto ancora il Castello mentre ultima la Pieve, che ha avuto quest’anno almeno la possibilità di giocarsi la finale, ma deve ancora rimandare la vittoria. Palio da dimenticare per il Centro, la contrada plurivittoriosa che non è riuscita a portare nemmeno una ciuca nella finale, circostanza questa che non gli capitava da tanti anni. Il cencio dipinto da Valerio Funaro, è stato preso dai ragazzi e dalle ragazze della contrada che sono andati a reclamarlo sotto le finestre del Comune nel tripudio generale. Il Palio torna dunque a far bella mostra di sé nella piccola contrada dai colori biancorossi che per tutta la serata di ieri ha festeggiato, prima in piazza e poi nei vicoli del Castello.