Trasporti, si amplia il parco mezzi di Autolinee Toscane: 4 nuovi bus a Grosseto

Grosseto, 14 gennaio 2025 – Prosegue a Grosseto il rinnovamento della flotta autobus di Autolinee Toscane, con quattro nuovi mezzi, che fa salire il totale a 66 da novembre 2021 a oggi: 8 urbani e 58 interurbani. Quelli presentati oggi, 14 gennaio, sono tutti motorizzati Euro 6, dotati di telecamere interne di videosorveglianza.

Il parco mezzi, spiega At, è stato rinnovato di oltre il 35% nel giro di 3 anni, abbassando l'età media a 8,48 anni (erano 12,52 a novembre 2021). "L'impegno che ci siamo presi era ed è quello di rinnovare il concetto di trasporto pubblico - commenta il presidente di At, Gianni Bechelli - e la principale via passa dagli investimenti a favore dei nuovi bus che, nonostante le complessità generali che riguardano lo scenario globale e quello specifico del tpl viste le sempre meno risorse a disposizione del settore, stiamo portando avanti con continuità. Il nostro obiettivo per il 2025 è quello alzare ancora di più l'asticella, continuando a migliorare ma molto dovrà essere fatto anche a livello nazionale, tornando a destinare risorse importanti ad un settore strategico".

"Il rinnovamento della flotta è sicuramente uno degli elementi fondamentali per favorire la mobilità sostenibile e per migliorare la qualità della vita, rendendo il trasporto pubblico un'alternativa sempre più valida e attraente rispetto al mezzo privato", commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, mentre il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla mobilità Riccardo Megale sottolineano che quando si parla di trasporto pubblico "è importante essere consapevoli delle ripercussioni che questo ha sull'ambiente, in quanto permette di controllare e ridurre l'inquinamento limitando traffico e disagi, ma anche dei risvolti sociali in un'area così vasta e poco antropizzata come quella di Grosseto, in cui anche le zone limitrofe devono vantare il diritto di una mobilità efficiente e adeguata. Questa è la direzione giusta".