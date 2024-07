I nuovi autobus per la Toscana: Autolinee presenta i mezzi, ecco le caratteristiche

Firenze, 30 luglio 2024 – Dodici nuovi bus per Autolinee Toscane, gli ultimi dei 426 introdotti in servizio dal primo novembre 2021: i nuovi mezzi sono stati presentati in occasione di una conferenza stampa dedicata ai primi mille giorni di servizio di At come concessionario del servizio di Tpl su gomma in Toscana.

Uno dei nuovi bus di Autolinee Toscane presentati durante una conferenza stampa che ha fatto il punto del servizio (New Press Photo)

Entro fine anno ne entreranno in servizio altri 200 e più, mentre nel 2025 i nuovi bus consegnati ad At saranno circa 700, un terzo del totale del contratto siglato con la Regione Toscana.

I nuovi mezzi consentiranno lo svecchiamento della flotta, per portare a circa 6,5 anni (dagli attuali 13) l'età media.

"Per l'anno prossimo faremo scomparire anche gli euro 3 dalla nostra flotta - ha detto il presidente di At, Gianni Bechelli - per una qualità di sistema a livello europeo, che è l'obiettivo che ci eravamo posti".

At, ha aggiunto Bechelli, "è la prima azienda di Tpl italiana per recupero passeggeri dal Covid in poi: siamo al 95% di recupero, mentre la media nazionale è intorno al 90%". Attualmente vengono messi in esercizio, in forza del contratto sul lotto unico regionale, circa 102 milioni di km, mentre sono in corso le procedure di affidamento dei servizi in area debole per circa 10 milioni di chilometri, servizi a supporto della rete regionale, da parte di alcune Province toscane.

Il contratto di servizio con At, per il quale la Regione stanzia ogni anno circa 300 milioni di euro, è in essere dal 1 novembre 2021, ed avrà validità per 11 anni. At ha assunto dall'avvio del contratto 1.079 conducenti, di cui 495 formati tramite la propria accademia, una scuola di formazione per aspiranti autisti.