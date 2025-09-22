Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Grosseto
Ondata di maltempo sul grossetano, disagi e allagamenti a Paganico: "Non uscite di casa"
22 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Ondata di maltempo sul grossetano, disagi e allagamenti a Paganico: “Non uscite di casa”

L’invito del Comune alla popolazione. A causa del forte acquazzone è stato chiuso un tratto della strada statale Siena-Grosseto

Violento acquazzone a Paganico

Violento acquazzone a Paganico

Paganico, 22 settembre 2025 - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul grossetano ed in particolare sulla zona di Paganico. Il nubifragio ha creato disagi e allagamenti in varie zone della città.

Le piogge hanno causato anche l'esondazione del torrente Gretano: per allagamento è attualmente chiusa al traffico, per un tratto di due km, la statale 223 Siena-Grosseto in direzione Paganico nel territorio di Civitella. Lo rende noto Anas spiegando che sul posto sono presenti i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione dell'evento.

Il Comune di Civitella Paganico "a seguito della forte bomba d'acqua che ha interessato il territorio" invita inoltre la popolazione "alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario". Sempre il Comune fornisce un elenco di strade che a Oaganico "risultano completamente allagate: via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti, via Bartolo Di Fredi. Risultano inoltre chiuse alla circolazione via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda, rotonda strada del Tollero".

