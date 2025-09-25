Infermieristica. Tante iscrizioni al corso

Nonostante il trend negativo nazionale, le professioni sanitarie e il corso di laurea in infermieristica continuano ad incontrare l’interesse degli studenti che decidono di intraprendere il loro percorso all’Università degli studi di Siena e quindi anche al Polo universitario grossetano. "Siamo soddisfatti dei numeri registrati – dice Luca Grechi, presidente di Opi Grosseto – perché significa che la nostra professione e, più in generale le professioni infermieristiche, continuano, sul territorio, a rappresentare un percorso di studi e uno sbocco professionale ambito".

Dalle graduatorie pubblicate dall’ateneo senese a seguito dell’esame di ammissione dell’8 settembre scorso, infatti, emerge che le domande presentate per le professioni sanitarie sono state 590 e, di queste, per quanto riguarda l’infermieristica, 54 sono state su Grosseto, 99 su Siena e 53 su Arezzo. In pratica, tutti i posti messi a bando sono stati ricoperti.

Come ha evidenziato l’analisi della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), il numero complessivo di domande presentate in 41 atenei pubblici per i corsi di laurea infermieristici non coprirà nell’immediato il numero di posti messi a bando e, in molti casi, si dovranno attendere gli esiti del semestre filtro previsto per Medicina per avere nuove iscrizioni. Non sarà questo, quindi, il caso di Grosseto.

"Pur con soddisfazione per i ‘numeri’ grossetani – ribadisce il presidente Grechi – dobbiamo lavorare sul calo di appeal della professione, perché il fabbisogno di infermieri, anche in ragione del continuo aumento dell’età della popolazione, è e sarà sempre più alto".