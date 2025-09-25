La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Grosseto

25 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
’La Città Visibile’. Viaggio nella musica degli anni Ottanta

Daniele Sgherri e Paolo Tenerini fra canzoni e ’cassette’

Daniele Sgherri (a sinistra) e Paolo Tenerini oggi alle 17 porteranno indietro nel tempo

Per approfondire:

Oggi ’La Città Visibile 2025’ porta al centro della scena la musica e la creatività, con una giornata che unisce spettacolo, laboratori e performance artistiche nel cuore del centro storico di Grosseto.

La manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione CR Firenze, presenta alle 17, in piazza Baccarini, “Mi passi la cassetta?”, uno spettacolo musicale pensato per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Museo archeologico e d’arte della Maremma – Maam, ideata da Daniele Sgherri, insegnante, cultore e divulgatore musicale, è costruita come un vero e proprio viaggio nella musica italiana degli anni Ottanta.

In un’epoca in cui la musica scorre veloce sotto il pollice e tutto è a portata di “tap” e di “skip”, “Mi passi la cassetta?” invita a fermarsi un momento e riavvolgere il nastro. Negli anni Ottanta si aspettava la radio, si registrava sui nastri, si condivideva una canzone come un segreto prezioso: un rito sociale e affettivo che ha segnato intere generazioni.

A raccontare queste storie sarà Daniele Sgherri, che guiderà i ragazzi tra aneddoti, curiosità, testi iconici e strumenti ormai leggendari come il Walkman, i mangianastri o le prime radio portatili. La colonna sonora dello spettacolo sarà eseguita dal vivo da Paolo Tenerini (voce e chitarra), restituendo ai brani di quell’epoca la loro genuinità e forza emotiva.

La giornata proseguirà poi in serata con due appuntamenti artistici in programma alle 18.30 e alle 21.30 alla Troniera della Proloco, in piazza del Popolo: “Girls Just Want To Have... Upcycling!” il progetto di Creavi di Marzia Fidanza con la partecipazione di Dominga Tammone e Serena Brignili e l’inaugurazione della mostra “Ogni tanto” con abiti unici, realizzati con materiali riciclati.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

