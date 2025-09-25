Festival Cromatica, vince la solidarietà

Grande successo per la serata conclusiva del Festival Cromatica nella splendida cornice del Salone d’Onore della Guardia di finanza. Ma Cromatica non è stato soltanto spettacolo: il cuore pulsante della manifestazione è stata la solidarietà. Nel corso delle tre serate dedicate alla raccolta fondi, sono stati donati 500 euro a favore di Irene Dari, 600 euro all’associazione La Farfalla e 400 euro a Country Paradise.

Il momento più toccante è stato la consegna dell’assegno a Irene: le parole della giovane mamma hanno echeggiato nella sala, arrivando ai cuori di tutti i presenti. Un’emozione condivisa che ha trovato eco anche nei gesti concreti di altri protagonisti della serata. Infatti, sia La Farfalla, rappresentata da Roberto Martinelli, sia Country Paradise, rappresentata da Daniela Vignali, hanno deciso di devolvere le rispettive somme raccolte proprio a favore di Irene. A questo gesto si è aggiunto quello del padrino della serata, Erminio Sinni, che ha scelto di donare a sua volta il proprio rimborso spese alla giovane mamma.

"Sono orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare insieme – dice Federico Pistolesi, presidente dell’associazione Cromatica –. Abbiamo dimostrato che l’arte può davvero diventare strumento di solidarietà concreta".