Esempio e solidarietà dal ’Valle’. La ’Scuola di tifo’ non si ferma e aiuta una missione in Vietnam

La ’Scuola di Tifo’ del rione Valle dona il suo fondo cassa per beneficenza: aiuterà a costruire un pozzo e un serbatoio d’acqua in Vietnam. La scelta è stata fatta dal direttivo del gruppo che, ogni anno, organizza i corsi di tifo per bambini e bambine di tutte le età. Giochi, canti e coreografie all’ordine del giorno non solo nel periodo del Palio, ma per diversi mesi soprattutto durante l’estate. Una sorta di ludoteca nata 10 anni fa con l’obiettivo di preparare i ragazzi alla sfilata di Ferragosto, educando i bambini a un tifo sano e ordinato sin dalla più tenera età. Dal primo anno in cui i bambini erano quasi una trentina alla media attuale di un centinaio di partecipanti, la ’Scuola di Tifo’ è cresciuta nel tempo, anche se quest’anno le ideatrici del progetto avevano deciso di mettere la parola fine, con l’idea di destinare quindi il fondo cassa rimanente – circa mille euro – alla beneficenza. La decisione di smettere è rientrata: il prossimo anno la ’Scuola di Tifo’ del rione Valle ci sarà, ma i fondi sono stati lo stesso donati alla causa vietnamita. "Noi volevamo, per vari motivi, concludere la ’Scuola di Tifo’ – spiega Deborah Bausani, una delle organizzatrici –. Avevamo già detto di destinare il fondo cassa per qualche opera di beneficenza, infatti qualcuno ha anche fatto delle offerte. Ma dopo un bellissimo striscione fatto dalla ’Gioventù Bavosa’ abbiamo deciso di continuare. Abbiamo però tenuto fede alla promessa e abbiamo donato tutti i fondi della cassa. Abbiamo chiesto al gruppo dei missionari e ci hanno detto che la cosa più urgente da fare era la questione del Vietnam, visto che devono costruire un pozzo e un serbatoio. Poi ci manderanno le foto e aggiorneremo le persone sullo stato dei lavori. Nel frattempo faremo attività di autofinanziamento per rifare il fondo cassa".

Alla ’Scuola di Tifo’ vengono insegnati i cori del rione Valle che vengono ideati dal Vov, ovvero la tifoseria organizzata, ma anche la storia del Palio e la sua leggenda. "Spieghiamo ai bimbi gli stemmi di tutti i rioni – prosegue Bausani – e li educhiamo a un tifo più consapevole, senza dire le parolacce. La fascia di età va dai 2 fino ai più grandi, ma vengono anche genitori e nonni. Viene insegnata anche la coreografia della sfilata e facciamo anche gli incontri con gli equipaggi del Paliotto e del Palio, con foto e autografi".

Andrea Capitani