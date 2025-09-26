Scuola di musica. Corsi gratuiti per ragazzi e adulti

Aperte le iscrizioni alla scuola di musica del Corpo Bandistico Città di Orbetello, scuola completamente gratuita grazie al contributo del Comune. La scuola è aperta a tutti senza limite alcuno e avrà nuovamente il supporto del maestro Davide Vallini. Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio dal lunedì al sabato nella “Casa della Cultura” in via Trasvolatori Atlantici, sede della banda musicale. I modelli di iscrizione sono reperibili in sede o sulla pagina facebook “Corpo Bandistico Città di Orbetello”. Gli incontri informativi con il maestro Vallini e gli insegnanti si terranno oggi e domani dalle 15 alle 18.

"La musica – dice il presidente del Corpo Bandistico, Enrico Mattioli – è un linguaggio universale che tocca le corde più profonde della nostra anima. Suonare in una banda è un’esperienza fondamentale per la crescita musicale e personale, che sviluppa capacità di collaborazione, ascolto reciproco e adattabilità. Richiede di ascoltarsi e interagire con gli altri, rispettare i ruoli di ciascuno e lavorare per un obiettivo comune".

I corsi sono rivolti a tutte le età e in particolare ai più piccoli per un’introduzione alla musica, intesa come linguaggio in grado di esprimere impressioni, sentimenti, stati d’animo.

"Da sempre – sottolinea l’assessore Maddalena Ottali (nella foto) – sono legata al nostro Corpo Bandistico quale pilastro fondamentale della cultura musicale di Orbetello che, con entusiasmo e competenza, è la colonna sonora di ogni evento importante. Per questo, come amministrazione, abbiamo investito con convinzione nella scuola di musica". Per ulteriori informazioni è possibile contattare Davide al 320 6813557, Enrico al 380 2005800 oppure Luigina al 329 8042225.