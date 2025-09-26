Un paese già nel futuro. Mappatura in ’3D’ e illuminazione intelligente

Un piccolo borgo con uno sguardo rivolto al futuro. Pitigliano è protagonista di un progetto ambizioso che punta a coniugare la bellezza storica e paesaggistica con le più avanzate tecnologie digitali. Si chiama "Borgo del Futuro" l’iniziativa che sta trasformando la "Città del Tufo" in un vero e proprio laboratorio di innovazione a cielo aperto. I vertici di Open Fiber – partner principale del progetto insieme a Enea, al Comune di Pitigliano, al centro di ricerca Smarter dell’Università dell’Insubria e a una rete di imprese – hanno fatto visita alla cittadina per verificare i progressi compiuti. Alla base di tutto c’è l’infrastruttura in banda ultralarga, che funge da piattaforma per una serie di servizi smart destinati sia alla pubblica amministrazione che ai cittadini. Tra i primi traguardi raggiunti, la mappatura 3D dell’intero centro storico: una riproduzione digitale ad alta precisione che consente una pianificazione urbana dettagliata, utile in molti settori. Durante la visita, è stato anche mostrato un esperimento pratico: un cane-robot è riuscito a recapitare in autonomia i medicinali dalla farmacia alla residenza di un paziente, sfruttando proprio la precisione della mappa digitale. È stata inoltre completata la posa di sensori sulla fibra ottica attorno alla rupe di Pitigliano: strumenti capaci di rilevare in tempo reale vibrazioni e movimenti del terreno, utili per il monitoraggio del rischio frane. I test sono attualmente in corso, in collaborazione con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. A breve, poi, saranno installate due telecamere "conta-turisti", per analizzare i flussi di ingresso nel borgo e il tipo di mezzo utilizzato dai visitatori. Anche l’illuminazione pubblica si fa intelligente: circa il 30% del territorio urbano è già coperto da sensori installati su quadri elettrici e lampioni, in grado di monitorare i consumi in tempo reale e segnalare eventuali guasti. Il sistema, grazie all’uso di sensori di rumore e movimento, riduce l’intensità della luce quando non ci sono persone o auto in transito, restando nei limiti normativi. Secondo le stime, il risparmio energetico potrebbe superare il 40%.

Tra le proposte in fase di valutazione anche l’illuminazione della via cava Gradone, per valorizzare questo suggestivo tratto anche nelle ore notturne. Un’altra novità è l’introduzione della realtà aumentata in alcuni luoghi simbolo di Pitigliano.