Moda e danza ’La Grosseto più bella che c’è’

GROSSETOModa, pittura, fotografia, danza e musica si fonderanno in un unico grande spettacolo dedicato alla solidarietà. Domani dalle 21 il Salone d’onore della Guardia di Finanza accoglierà l’evento ’La Grosseto più bella che c’è, organizzato dall’associazione Cromatica e guidato dal tenore Federico Pistolesi, presidente dell’associazione. A condurre la serata sarà Stefano Bini, giornalista, autore e conduttore grossetano, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso fatto di performance, interviste e momenti di riflessione. La serata vedrà la partecipazione di artisti e personalità di grande rilievo. Il Balletto di Siena, diretto dal maestro Marco Batti e accompagnato "in diretta" dalla giovane pianista Carlotta Anna Denevi, con coreografie di altissimo livello. Lo stilista di alta moda Antonio Martino porterà sul palco la sua visione estetica raffinata e all’avanguardia, trasformando ogni abito in un’opera d’arte vivente. Tra i protagonisti più attesi ci sarà Erminio Sinni, che interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri, accompagnato dalle coreografie del Balletto di Siena. Accanto alla musica e alla moda ci sarà anche la fotografia d’autore con Vanessa Rusci, fotografa di livello internazionale che ha vinto numerosi premi in Europa e non solo. La sua arte visiva dialogherà con la musica e la danza. Spazio anche al talento del cantautore romano Daniele Sarno, che condurrà il pubblico nel suo raffinato universo musicale, e della pianista Carlotta Anna Denevi, giovane promessa del panorama maremmano già premiata in numerosi concorsi. La serata si arricchirà inoltre della presenza della Fondazione Guido d’Arezzo con il progetto "Le stanze dell’opera". Non mancherà l’aspetto solidale: verranno infatti consegnati i fondi raccolti a sostegno di Irene Dari, dell’Associazione La Farfalla e di Country Paradise. L’associazione Olympia de Gouges offrirà inoltre una riflessione sul tema della violenza contro le donne. Il pubblico sarà coinvolto anche con l’estrazione dei premi messi in palio. Il gran finale sarà affidato al brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi. I posti disponibili sono in rapido esaurimento e sarà necessario prenotare in anticipo: 3478407909.