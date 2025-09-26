Pap test e Hpv, screening gratuiti

Buone notizie per la salute delle donne nel territorio amiatino: dal 2 ottobre torna attivo il servizio di screening colpocitologico nel distretto socio-sanitario di Santa Fiora, in piazza Balducci. Il servizio sarà disponibile con cadenza fissa ogni primo giovedì del mese.

Il primo appuntamento coinciderà con l’inizio di "Ottobre Rosa", il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. In questa occasione, giovedì 2 ottobre, sarà organizzata una giornata ad accesso libero, dalle 9.30 alle 13, durante la quale sarà possibile effettuare gratuitamente il Pap test o il test Hpv. L’iniziativa è rivolta alle donne residenti tra i 25 e i 33 anni che non abbiano effettuato un Pap test negli ultimi tre anni e tra i 34 e i 64 anni che non abbiano eseguito un test Hpv negli ultimi cinque anni. Le utenti potranno presentarsi direttamente al distretto, oppure prenotare chiamando il Centro Screening Asl di Grosseto al numero 0564 486486.

A partire da novembre, il servizio proseguirà ogni primo giovedì del mese. Nella prima parte della mattinata verranno eseguiti gli screening (le interessate riceveranno a casa la lettera di invito), mentre dalle 11.30 alle 13 l’ostetrica consultoriale sarà disponibile ad accesso libero per consulenze e informazioni sui servizi e la salute riproduttiva. Con questa iniziativa, il Comune e l’Asl Toscana Sud Est confermano l’impegno nel rafforzare i servizi socio-sanitari sul territorio, puntando sulla prevenzione e la vicinanza alle comunità locali.