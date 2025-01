Lo scirocco nemico della neve, ma la vetta resiste e fa il pieno. Amiata, bilancio positivo delle festività

Amiata, 5 gennaio 2025 – L’Amiata è divisa in due e questa volta c’entra il meteo. L’aumento delle temperature che si è verificato negli ultimi due giorni ha “mangiato” buona parte della neve a terra presente ai Prati delle Macinaie e Contessa costringendo la società Isa a chiudere gli impianti. In vetta invece si continua a sciare e anche nella giornata di ieri molti turisti si sono riversati nella parte alta della montagna.

“Lo scirocco è il nostro peggior nemico. – spiega Luciano Porcelloni, vice presidente della isa Impianti – Purtroppo quando ti alzi la mattina ed invece del solito luccichio abbagliante che sprigiona il sole, con i primi raggi, illuminando il bianco immacolato della neve intravedi le strisce marroni della neve mista a terra, ti senti pervaso da un senso di sconfitta. Si! perché quelle striature marroni sulla neve, come il mantello di una zebra, significano, per gli uomini della montagna, un chiaro monito: che lo scirocco ha vinto ancora una volta! e, in una giornata, ha cancellato tutto il nostro ottimismo e tutta la nostra soddisfazione”.

Lo scirocco insomma è un nemico ancestrale della nostra Amiata, con cui è difficile combattere, in tutte le stagioni, ma specialmente d’inverno. “Un nemico che la fa da padrone e ci riporta sempre di fronte alla dura realtà che la natura è più forte di noi, di tutti i nostri progetti e di tutta la nostra buona volontà – commentano-. Ma siamo solo all’inizio di gennaio e la stagione è ancora lunga per cui riprendendo a sprone le parole dell’allenatore di baseball Yogi Berra: “Non è finita finché non è finita”. Intanto, in attesa della nuova nevicata, la Isa fa i primi bilanci del Natale. Migliaia e migliaia di persone hanno fatto visita all’Amiata grazie alla neve. Molto apprezzato il nuovo tapis roulant a servizio anche di chi si diverte con lo slittino e anche le novità al campo scuola. “Il gioco di squadra sta funzionando – conclude Porcelloni – ognuno fa quello che può con grande passione e i risultati (almeno morali) si vedono. La Isa ha fatto un grande passo avanti agli occhi di tante persone”.