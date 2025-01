Il fascino della neve è riuscito a catturare migliaia di persone

Sull’Amiata il 2025 è stato accolto dalla piazza di Santa Fiora e affacciati dal Castello Aldobrandesco di Arcidosso. Questi i due luoghi che hanno accolto più persone. Molti ieri sulle piste aperte dell’Amiata, soprattutto bambini intenti a imparare a asciare. I responsabili degli impianti della società Isa sottolineano l’importante afflusso di turisti che ha caratterizzato la fine dell’anno e il primo giorno del nuovo anno. "Tutti noi del Park Resort Contessa-Macinaie – commentano gli operatori a fine di un’altra giornata terminata con tanti visitatori – vogliamo ringraziare le migliaia di turisti che in questo mese di dicembre, con afflussi record, hanno scelto di soggiornare, passare una giornata sulla neve e servirsi di impianti, noleggi, bar, ristoranti e maestri di sci della nostra montagna. Continuano numeri di presenze importanti e abbiamo locali e ristoranti e maestri di sci esauriti fino ai primi giorni dell’anno". Quello lanciato dagli operatori amiatini è un grazie generico ma molto sentito: "Dopo la passata stagione, la vostra presenza – dicono rivolgendosi sempre ai turisti – in così grandi numeri ci riempie di soddisfazione e di ottimismo. Abbiamo concluso il 2024 in bellezza, nella cornice mozzafiato del Monte Amiata. Del resto, soprattutto a Narale, la magia della neve è unica e fin dalle prime ore riesce a richiamare migliaia di turisti ed amanti della natura e dello star bene".

Festa grande anche nei paesi più a valle, e anche quelli che si trovano si trovano sulle vicine colline come Manciano, Sorano (dove si è festeggiato addirittura il giorno prima con l’ormai famosa "Notte della Luce") e Pitigliano.